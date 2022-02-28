الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تسجل 666 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

تطعيم لقاح كورونا
تطعيم لقاح كورونا في تونس

سجلت وزارة الصحة التونسية 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان - أنه تم إجراء 4 آلاف و447 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 14.98%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 1331 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 947 ألفا و817 شخصا، مضيفة أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 27 ألفا و773 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 997 ألفا و754 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 996 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 215 حالة ، و51 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، وروسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

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