الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمني: تجنيد مليشيا الحوثى للمهاجرين واللاجئين الأفارقة جريمة حرب

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن مشهد تشييع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للمهاجر الأفريقي قاسم أحمد يوسف، واستدراجها أحد أقاربه للقتال في صفوفها، يؤكد استمرارها في استدراج وتجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة والزج بهم في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال، في جريمة حرب وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد "الإرياني"، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أن استدراج مليشيا الحوثي اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، وتجنيدهم للقتال في صفوفها، يهدف لتعويض خسائرها البشرية غير المسبوقة في مختلف جبهات القتال، وانتهاء خزانها البشري من المقاتلين، وعزوف أبناء القبائل عن اللحاق بها، بعد انكشاف حقيقة مشروعها وتبعيتها المطلقة للحرس الثوري الإيراني. 

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة الهجرة الدولية بإدانة عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستخدامهم في أعمال قتالية، وملاحقة ومحاكمة قيادات وعناصر المليشيا المتورطة في تلك العمليات باعتبارهم "مجرمي حرب".

 وفي سياق متصل، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: أن اليمنيين يقاتلون تحت راية الوطن، ويدافعون عن الأرض والهوية والعزة، وعن سيادة واستقلال البلد من سيطرة ميليشيا إرهابية تعمل كذراع إيرانية.

وفند وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية: مزاعم ميليشيا الحوثي بشأن السيادة الوطنية والوصاية الخارجية، واتهاماتها لليمنيين الذين يخوضون معركة الخلاص من الانقلاب والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني بأنهم "مرتزقة". 

وقال الإرياني: "إن المرتزق هو من أسس على يد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كأداة لتنفيذ المشروع التوسعي الإيراني، وأجندته التدميرية في المنطقة، ومن نفذ انقلابًا على الإجماع الوطني بأوامر الملالي، ورهن قراره السياسي والعسكري بيد الضابط في الحرس الثوري المدعو حسن ‎إيرلو، ويستمر في التصعيد تنفيذًا لإملاءات طهران". 

الافريقي قدم الاعلام إيران سياحة خسائر خزانة لوز حرب طالب المهاجرين محاكمة مجتمع الإرهاب بعد الأفارقة وزير خسائرها يوسف اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الجالية المصرية فى أوكرانيا تكشف آخر التطورات

روسيا تتعهد بملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس فى أوكرانيا

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

إنشاء مزرعة نخيل تابعة لكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»