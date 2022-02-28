متحدث رئاسة الجمهورية: الأزمات أظهرت قدرة مصر على توفير السلع الغذائية

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الأزمات أظهرت قدرة مصر على توفير السلع الغذائية وتأمين المخزون الاستراتيجي.



وأضاف المتحدث، في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" ، أن الأزمات تكشف قدرات الدولة، لافتا إلى أن مصر وقفت في ظل جائحة "كورونا" التي ضربت العالم بشكل مفاجئ، وتعاملت مع الأزمة في العديد من الجوانب لاسيما الصحية.



و أوضح أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد بعض السلع الغذائية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ حوالي سبع سنوات بزيادة عدد المخازن والصوامع التي تخزن المحاصيل الحقلية، والقمح والحبوب على وجه التحديد.



و أشار راضي إلى أنه تم مضاعفة الصوامع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حتى وصلت الدولة إلى قدرة تخزينية 3.6 مليون طن، مقارنة بمليون طن في السابق.



وأكد أن هذه القدرات ليست مختصة فقط بالسعة التخزينية، بل بنوعية التخزين ومدى ملاءمتها للمعايير البيئية، مضيفا أن منظومة الصوامع متصلة ببعضها البعض ومنتشرة بشكل استراتيجي متزن على المسطح الجغرافي للقطر المصري، بجانب المحاور الجديدة والسكك الحديدية، ليكون هناك سرعة نقل ونفاذ.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن العمل الدؤوب للدولة المصرية أحدث طفرة إيجابية كبيرة لمواجهة الأزمات، مؤكدا أنه ليس هناك أي مشكلة في الأرز لأن هناك اكتفاء ذاتيا من الأرز حتى العام المقبل، وكذلك هناك مخزون استراتيجي كبير للسكر، ولدينا أقماح حتى نهاية العام.



وحول اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين علي المصيلحي، أشار إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك.