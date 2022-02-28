إنشاء مزرعة نخيل تابعة لكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد

أعلنت كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، زراعة أكتر من ٣٠٠ فسيلة من إجمالي مساحة ٣ أفدنة، سوف يتم استكمال زراعتها تحت رعاية وإشراف الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة، والدكتور خالد عبد الحفيظ مدير مركز التجارب والبحوث بكلية الزراعة، بالتعاون والتنسيق مع مزرعة المدينة المنورة لاستصلاح الأراضي بغرب الموهوب بمدينة الداخلة.

جاء ذلك بحضور، كلا من الدكتور عصام عبدالظاهر، والدكتور محمد كمال، والدكتور أحمد محمود بقسم الفاكهة بكلية الزراعة، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمة التعليمية وتدريب الطلاب على وجود مثل هذه الأصناف داخل مزرعة الكلية.



وعلى صعيد آخر، تفقد رئيس الجامعة سير العملية الإنشائية داخل الحرم الجامعي ومبنى الاختبارات الإليكترونية وبعض منشأت الجامعة الأخرى، برفقة المستشار الهندس الدكتور هاني مدكور، وبحضور المهندس أحمد خليل مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة منى سيف، و المهندس محمد حسن .

كما شارك الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، في مؤتمر" نقابة أطباء مصر الأول للتطبيب عن بعد"، ممثلًا عن جامعة الوادي الجديد.

حضر المؤتمر، الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد فريد حمدي، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئه العامة للرقابة الصحية والاعتماد، و المستشار خيري الكباش أمين عام الجمعية المصرية للطب والقانون.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، إن المؤتمر يهدف إلى تفعيل رؤية مصر ٢٠٣٠ في تقديم رعاية صحية جيدة طبقًا للمعايير الدولية، ومشاركة رؤية وتصور كلية طب الوادي الجديد لوضع معايير وضوابط لتداول المعلومات الطبية وتقديم النصائح والاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال والتواصل الإليكتروني وذلك في مختلف التخصصات الطبية.