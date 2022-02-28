زيلينسكى: لوكاشينكو أكد لى أن القوات فى بيلاروسيا لن تدخل أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكد له أن الصواريخ والطائرات والمروحيات لن تطير إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، وأن القوات البيلاروسية لن تدخل أراضي الدولة الأوكرانية.



وذكرت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية، أن زيلنسكي أعلن ذلك بعد محادثات مع لوكاشينكو، وقال إنه تحدث مع لوكاشينكو لفترة طويلة وبصورة موضوعية للغاية.



وأضاف زيلينسكي: "لا أريد أن تطير الصواريخ والطائرات والمروحيات إلى أوكرانيا من بيلاروسيا. لا أريد أن تذهب القوات إلى أوكرانيا من بيلاروسيا. لقد أكد لي ذلك".



وأكد رئيس أوكرانيا أن مهمته هي حماية أوكرانيا، مضيفا: "لقد رأيت خلال هذه الأيام الصعبة كيف نقوم بهذه المهمة".



وعقب محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعيم البيلاروسي أولكسندر لوكاشينكو، تم الاتفاق على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية بالقرب من نهر بريبيات.



وبحسب الخدمة الصحفية لدائرة الأمن، فقد تولى لوكاشينكو مسؤولية حقيقة أنه "بالنسبة لوقت السفر والمفاوضات وعودة الوفد الأوكراني، ستبقى جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنيسكي، إنه لا يتوقع الكثير من الإجتماع المزمع إجراؤه غدا بين الوفدين الأوكراني والروسي.



وأضاف - في تصريحات أوردتها وكالة /أوكرنفوم/ الأوكرانية - "سأقول بصراحة، كما هو الحال دائما، أنا لا أؤمن بالخروج بنتائج من هذا الاجتماع، لكن دعهم يحاولون حتى لا يساور أي مواطن أوكراني أي شك في أنني كرئيس لم أحاول إيقاف الحرب عندما كانت هناك فرصة ضئيلة ".



وتابع: "بينما رجالنا هناك، الرئيس هنا، رئيس الأركان هنا، رئيس الوزراء هنا، الجيش هنا، القائد العام هنا، وسندافع جميعنا عن دولتنا وحدودنا".

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسكي، إن هدف بلاده ضمان سلامة ووحدة أراضيها وسيجرب حظوظهم في المفاوضات مع روسيا.