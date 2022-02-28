اليوم.. جنايات القاهرة تحكم على متهمين فى تنظيم الأجناد

تصدر الدائرة 3 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، الحكم علي متهمين بتأسيس خلية “تنظيم الأجناد”.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت كلًا من: “مهاب محي و رضا عباس” للمفتي بتهمة تأسيس "تنظيم الاجناد" للتورط بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده وعلي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبد المنعم زيدان.

وكشف امر الإحالة قيام المتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

واضاف أمر الإحالة قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

واشار امر الإحالة إلى قيام المتهمين بتكوين خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وتلقي أعضاء وتركيب المفرقعات، بتكليف من مسئول التنظيم "م.ع"، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم "ى. أ"، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.