«الأمن والتعاون الأوروبى» تطالب بحماية الصحفيين خلال الحرب بأوكرانيا

أعربت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعنية بحرية وسائل الإعلام، تيريزا ريبيرو، عن قلقها البالغ بشأن سلامة الصحفيين في سياق العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

وشددت ريبيرو - في تصريحات - على الحاجة إلى اعتبار الإعلاميين مدنيين وحمايتهم في مناطق النزاع المسلح.. قائلة: "إن العنف ضد الصحفيين تحت أي ظرف من الظروف بما في ذلك حالات النزاع هو أمر غير مقبول".

وأكدت المسئولة الأوروبية أهمية اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنيسكي، إنه لا يتوقع الكثير من الاجتماع المزمع إجراؤه غدا بين الوفدين الأوكراني والروسي.

وأضاف - في تصريحات أوردتها وكالة /أوكرنفوم/ الأوكرانية - "سأقول بصراحة، كما هو الحال دائما، أنا لا أؤمن بالخروج بنتائج من هذا الاجتماع، لكن دعهم يحاولون حتى لا يساور أي مواطن أوكراني أي شك في أنني كرئيس لم أحاول إيقاف الحرب عندما كانت هناك فرصة ضئيلة".

وتابع: "بينما رجالنا هناك، الرئيس هنا، رئيس الأركان هنا، رئيس الوزراء هنا، الجيش هنا، القائد العام هنا، وسندافع جميعنا عن دولتنا وحدودنا".

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسكي، إن هدف بلاده ضمان سلامة ووحدة أراضيها وسيجرب حظوظهم في المفاوضات مع روسيا.

وتابع الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية، "لا نتوقع التوصل إلى نتيجة في اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي"، مضيفًا: "أخبرت الرئيس البيلاروسي أننا لا نقبل استخدام أراضي بلاده لاستهدافنا".

ولفت الرئيس الأوكراني، إلى أن المحادثات مع رئيس بيلاروسيا كانت "بنّاءة"، حيث تعهد الرئيس البيلاروسي بسلامة وفد كييف أثناء التفاوض مع موسكو.

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا على الحدود مع بيلاروسيا، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.