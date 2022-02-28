الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم الكبير لمدة 55 يوما

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، اليوم، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

والصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالإكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل حتى الغروب، و تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءً من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.



إغلاق الأديرة

وأصدرت عدد من الأديرة القبطية غلق أبوابها أمام الأقباط، تزامنًا مع بدء الصوم الكبير و الذي يبدأ في 28 فبراير ويستمر لمدة 55 يومًا، كإجراء كنسي متبع إذ يتفرغ الرهبان للصلاة والتعبد والتسابيح خلال فترة الصوم الكبير.

إذ أعلن دير الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بسوهاج، إغلاق أبوابة أمام الزوار خلال فترة الصوم الكبير.

وقال الأنبا أولوجويوس، أسقف ورئيس الدير، في بيان له: "يٌغلق دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين أبوابه أمام الأقباط خلال الصوم الكبير في الفترة من يوم الإثنين حتى الخميس، أمام الرحلات والتجمعات والزيارات"، مؤكدًا أن الدير يفتح أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد أمام الزائرين.

ومن جهته، أعلن دير الأنبا باخوميوس بالأقصر، والمعروف بدير الشايب، في وقت سابق، عن إغلاق أبوابه أمام الأقباط والزوار طيلة فترة الصوم الكبير الذي يبدأ الإثنين المقبل، وقال الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، والمشرف على الدير، ومجمع رهبان الدير، "يعتذر الدير عن استقبال الزوار كافة بما فى ذلك الرحلات والأفراد وأسر الأباء الرهبان، طوال فترة الصوم الكبير باستثناء أيام الجمعة، السبت، الأحد من كل أسبوع".

وأضاف أسقف عام إيبارشية الأقصر، سوف يكون الدير مفتوح خلال هذه الأيام الثلاثة للزيارة ونوال البركة، دون السماح بالمبيت نهائيًا بدون أي استثناءات رجاء الالتزام بكل قواعد الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

ومن جهته، أعلن دير مارجرجس بالرزيقات الأقصر، عن اعتذاره عن عدم استقبال الزوار خلال فترة الصوم الكبير، وقال الدير في بيان له: "يعتذر دير مارجرجس بالرزيقات عن استقباله للزوار طوال أيام الأسبوع خلال فترة الصوم الكبير، ولا يوجد أي استثناءات".

وكان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، قد أعلن عن غلق أبوابه أمام الأقباط بدء من يوم الإثنين، وحتى عيد القيامة المجيد الذي يحل في أبريل المقبل.

وقال الدير في بيان له برئاسة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير، يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبال الزوار كافةً بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة.