السودان يكشف عن اتصالات تُجرى لعقد قمة طارئة لدول منظمة الإيجاد فى القريب العاجل

أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق عن اتصالات تُجرى لعقد قمة طارئة لدول منظمة الإيجاد سوف يحدد مكان و زمان انعقادها وأجندتها في القريب العاجل.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك جاء خلال لقاء الصادق مع رئيس بعثة منظمة الإيجاد بالسودان الدكتور عثمان بليل والذي تناول بحث تطورات الأوضاع في السودان والإقليم في ضوء رئاسة السودان لمنظمة منظمة الإيجاد.



من جانب آخر تطرق رئيس بعثة منظمة الإيجاد بالسودان، عثمان بليل لعدد من الأنشطة و المشاريع التي تنفذها المنظمة في السودان في مجالات الصحة والثروة الحيوانية و بالزراعة بتمويل من وكالة التنمية الألمانية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.



وأوضح بليل أن منظمة الإيجاد أجرت العديد من المشاورات السياسية مع رؤساء الأحزاب والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني منذ شهر يناير الماضي في مسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.

وعلى صعيد آخر، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ونائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال اليكسندر موفين، ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن دقلو وموفين، بحثا العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتنسيق بينهما على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الاستقبال الحافل للوفد السوداني، وما جرى من لقاءات، يؤكد اهتمام روسيا بالسودان.

ونوه بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السودان والتي يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات الروسية بما يحقق الفائدة المشتركة.

من جانبه، أبدى نائب وزير الدفاع الروسي سعادته بزيارة الفريق أول دقلو والوفد المرافق، مشيرا إلى أن بلاده تعتز بالصداقة التاريخية المتميزة التي تربطها بالسودان.

وأكد الالتزام بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، موضحا أن روسيا تتعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.