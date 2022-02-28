الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

عالم

بريطانيا: مجموعة السبع اتفقت على تشديد العقوبات ضد روسيا

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اتفقوا على تشديد العقوبات ضد روسيا، وإرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا.

وقالت تروس - عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اجتماع مهم مع وزراء خارجية مجموعة السبع وأوكرانيا. لدينا موقف واضح وهو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفشل وأن يتم استعادة سيادة أوكرانيا”.

وأضافت: “لقد اتفقنا على مواصلة إمداد أوكرانيا بأسلحة ومعدات دفاعية، وتصعيد العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسي”.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن قرار فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT الدولي، خطوة أولى نحو استبعاد روسيا التام من النظام المالي العالمي.

وكتب على "تويتر": "الليلة جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، اتخذنا إجراءات حاسمة لإخراج روسيا من النظام المالي العالمي، بما في ذلك الخطوة الرئيسية الأولى لفصل البنوك الروسية عن SWIFT".

وأضاف: "سنواصل العمل معا لضمان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن العدوان على أوكرانيا".

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، بصدد فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT وتجميد أصولها".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت: "وافقت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".

وأضاف: "تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن "سويفت".

وأشار إلى أن "الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية".

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