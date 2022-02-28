الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: لا أتوقع الكثير من اجتماع الوفدين الأوكرانى والروسى غدا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

 قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنيسكي، إنه لا يتوقع الكثير من الإجتماع المزمع إجراؤه غدا بين الوفدين الأوكراني والروسي.


وأضاف - في تصريحات أوردتها وكالة أوكرنفوم الأوكرانية  - "سأقول بصراحة، كما هو الحال دائما، أنا لا أؤمن بالخروج بنتائج من هذا الاجتماع، لكن دعهم يحاولون حتى لا يساور أي مواطن أوكراني أي شك في أنني كرئيس لم أحاول إيقاف الحرب عندما كانت هناك فرصة ضئيلة".


وتابع "بينما رجالنا هناك، الرئيس هنا، رئيس الأركان هنا، رئيس الوزراء هنا، الجيش هنا، القائد العام هنا، وسندافع جميعنا عن دولتنا وحدودنا".

 

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسكي،  إن هدف بلاده ضمان سلامة ووحدة أراضيها وسيجرب حظوظهم في المفاوضات مع روسيا.

 

وتابع الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية،  "لا نتوقع التوصل إلى نتيجة في اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي"، مضيفًا: "أخبرت الرئيس البيلاروسي أننا لا نقبل استخدام أراضي بلاده لاستهدافنا".

 

ولفت الرئيس الأوكراني، إلى أن المحادثات مع رئيس بيلاروسيا كانت "بنّاءة"، حيث تعهد الرئيس البيلاروسي بسلامة وفد كييف أثناء التفاوض مع موسكو.

 

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا على الحدود مع بيلاروسيا، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

الرئاسة رئيس الوزراء ساق لقاء الرئيس ايقاف روسيا قائد فرص تصريحات ودي نتائج يلا وفد فوم رئيس الوزرا خروج الحر الرئيس الأوكراني الإجتماع حاول لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي البيلاروسي فرصة لكسندر لوكاشينكو

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وائل لطفي

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