الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية و وسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد وسلاسل البحر الأحمر، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة و ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، و ارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات و مدن مصر:-


العظمى الصغرى


القاهرة 22 11
الإسكندرية 21 11
وادى النطرون 20 11
طنطا 20 12
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 12
بلطيم 19 11
مطروح 19 11
السلوم 18 10
سيوة 22 08
بورسعيد 20 12
دمياط 20 11
الزقازيق 22 11
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 21 10
السويس 22 11
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 21 12
نخل 21 04
نويبع 23 15
طابا 22 13
كاترين 21 03
الطور 23 11
شرم الشيخ 25 13
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 13
الفيوم 23 09
بنى سويف 22 08
المنيا 23 07
أسيوط 23 07
سوهاج 24 08
قنا 25 09
الأقصر 27 09
أسوان 28 10
إدفو 29 11
أبوسمبل 29 11
الوادى الجديد 28 06
شلاتين 26 12
أبو رماد 24 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 26 14

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