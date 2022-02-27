الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البيت المحمدى» يستضيف احتفالية ليلة الإسراء والمعراج (صور)

البيت المحمدي يحتفل
البيت المحمدي يحتفل بالإسراء

احتفل علماء الأزهر وعدد من الوافدين بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الأحد، في البيت المحمدي.

وبدأ الحفل بتلاوة قرآنية بصوت الشيخ خالد شعبان مدرس القرآن بالأزهر تبعه كلمة لفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس البيت المحمدي.

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البيت المحمدي يحتفل بالإسراء 

وأكد الدكتور محمد مهنا، في كلمته، أن الإسراء والمعراج اتصال بين الأرض والسماء، وأن الأمة في أمّس الحاجة للعروج في مسالك الله وإبراز السلوك في المعاملات والسير بالحب والابتعاد عما يلهي عن ذكر الله وسيرة نبيه، مستشهدًا بأبيات شعر من قصيدة المبتهجة للشيخ محمد زكي إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث ومنها: هاجر  لقدس الرب وسر بالحب على الدرج.

وتناول الدكتور محمود خليفة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والشيخ محمد المهر الواعظ بالأزهر قصة الإسراء والمعراج بقراءة الجزء الخاص بهذه المعجزة من  كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض.

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البيت المحمدي يحتفل بالإسراء 

وأوضح الدكتور محمد عبدالرحيم بيومي عميد كلية أصول الدين الزقازيق أن معجزة الإسراء والمعراج من ثوابت الدين، مشيرا إلى أن الكيفيات تتفاوت فيها القدرات حسب قدرة كل شخص فانتقال إنسان  من مكان بوسيلة يختلف عن آخر، وقد قال المولى عزوجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق مالاتعلمون وكان البراق بسرعته من الأمور التي خلقها الله.

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البيت المحمدي يحتفل بالإسراء 

وتابع: ومهما يحدث من اختلاف على معجزة الإسراء والمعراج فلن يحدث شئ للنبي لأن الله طمأنه بقوله " واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا" وأن إسناد أي فعل لله يستحيل فيه الإنكار لأن قدرته تفوق تصوراتنا فهل ينكر على الله المعراج بنبيه، وهو القادر على كل شيء.

واستكمل الشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق أن كلام الله معجز يبعث في النفس الأمل، وأن ذكرى الإسراء تبعث في نفوسنا الأمل في صدق وعده بالنصر مع صبرنا لذلك، والأخذ بالأسباب في تحقيقه.

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البيت المحمدي يحتفل بالإسراء 

وذكر الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر، أن ذكرى الإسراء تهز الكيان وأن المعراج منة من الرحمن ثم أجاز  الحضور بما أجازه به شيوخه في قراءة كتاب الشفا للقاضي عياض بسند متصل  عن شيوخه الذين تلقى عنهم الشيخ عبدربه سليمان، والشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، والشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، ثم أجاز الدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم الحضور، بما سمعه من قصة الإسراء والمعراج في كتاب الشفا بالسند المتصل الذي أجيز به من الشيخ حافظ التيجاني.

وتضمن الحفل الذي قدمه الدكتور مختار عبدالله، فقرات إنشاد في حب النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها د. مبارك الإسناوي والشيخ شهاب مبروك والشيخ أحمد مهنا، والشيخ إدريس الجعفري. 

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البيت المحمدي يحتفل الإسراء المعراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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