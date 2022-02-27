الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يتصل هاتفيًا بـ ولى العهد السعودى لبحث أزمة أوكرانيا وإمدادات الطاقة

محمد بن سلمان ولي
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأحد، الأوضاع في أوكرانيا وأثر الأزمة على أسواق الطاقة.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من الرئيس ايمانويل ماكرون، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

 

وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد، فيما أكد ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).

 

وأكد مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، أن الوضع الإنساني في بلاده متأزم جراء الهجوم الروسي.

 

وقال مندوب أوكرانيا خلال كلمته أمام أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، إن روسيا فقدت أكثر من 4300 جندي من قواتها حتى الآن،، مشيرا إلى أن المناطق المدنية في أوكرانيا تعاني بسبب القصف الروسي.

 

وأضاف مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة "الابتزاز النووي الروسي يشكل خطرا كبيرا"، مشيرا إلى أن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية في أوكرانيا.

 

وأكد مندوب أوكرانيا أن روسيا تفشل في أوكرانيا، موضحا أن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ بسبب القصف المستمر.

 

وأكدت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة لروسيا أن العالم يراقب ما تقومون به في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بارتكاب جرائم في أوكرانيا.

 

وأوضحت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا «توماس جرينفيلد»، إلى أن تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقوة النووية أمر خطير للغاية، مؤكدة أنه لا يمكن لروسيا استخدم حق النقض ضد المساءلة.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إيمانويل ماكرون لرئيس الفرنسي أوكرانيا الطاقة روسيا

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وائل لطفي

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