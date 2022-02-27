خاص.. أنغام تقطع «آخر لقا» وتعود لجمهورها فى مارس بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مجموعة من الحفلات الضخمة خلال شهر مارس، والتى تقام تحت رعاية الفنانة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على مسارح الأوبرا المختلفة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي.

مصادر كشفت، لـ«الدستور»، أنه تم التعاقد مع المطربة الكبيرة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم، بمصاحبة فرقتها الموسيقية وبقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات، ومن المقرر إقامته الإثنين الموافق 21 مارس المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً وتقدم خلاله «أنغام» نخبة مختارة من أجمل أعمالها، بجانب عدد من أغاني التراث منها حالة خاصة جدًا، أساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، سيدي وصالك، عرفها بيا، مهزومة، ولا دبلت، عمري معاك، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، نفضل نرقص، بتوصفنى، حبايبنا، اتجاه واحد، بعتلي نظرة، وقلبك أجمل مكان.

ويسجل الحفل مقابلة «أنغام» لجمهورها الأوبرالي بعد غياب دام لمدة عامين، خاصة أن آخر حفل أحيته أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان ضمن احتفالات عيد الحب عام 2020.

ومن المقرر أن تجرى أنغام عدة بروفات للحفل منتصف مارس بدار الأوبرا، برفقة المايسترو العالمي هاني فرحات، والأوركسترا الذى يتخطى 100 شخص من أمهر العازفين في مصر والوطن العربي، كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب.

يقام الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع؛ بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

على صعيد أخر، تلتقى «أنغام» جمهورها السكندري من خلال حفل ضخم تحييه الخميس الموافق 24 مارس داخل أحد الفنادق الكبرى.

وأحيت أنغام، مؤخرًا، حفلاً كامل العدد داخل قصر عابدين وسط البلد، بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة.