الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خاص.. أنغام تقطع «آخر لقا» وتعود لجمهورها فى مارس بالأوبرا

أنغام تعود لتطرب
أنغام تعود لتطرب جمهورها مارس المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مجموعة من الحفلات الضخمة خلال شهر مارس، والتى تقام تحت رعاية الفنانة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على مسارح الأوبرا المختلفة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي.

مصادر كشفت، لـ«الدستور»، أنه تم التعاقد مع المطربة الكبيرة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم، بمصاحبة فرقتها الموسيقية وبقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات، ومن المقرر إقامته الإثنين الموافق 21 مارس المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً وتقدم خلاله «أنغام» نخبة مختارة من أجمل أعمالها، بجانب عدد من أغاني التراث منها حالة خاصة جدًا، أساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، سيدي وصالك، عرفها بيا، مهزومة، ولا دبلت، عمري معاك، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، نفضل نرقص، بتوصفنى، حبايبنا، اتجاه واحد، بعتلي نظرة، وقلبك أجمل مكان. 

ويسجل الحفل مقابلة «أنغام» لجمهورها الأوبرالي بعد غياب دام لمدة عامين، خاصة أن آخر حفل أحيته أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان ضمن احتفالات عيد الحب عام 2020.

ومن المقرر أن تجرى أنغام عدة بروفات للحفل منتصف مارس بدار الأوبرا، برفقة المايسترو العالمي هاني فرحات، والأوركسترا الذى يتخطى 100 شخص من أمهر العازفين في مصر والوطن العربي، كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب.

يقام الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع؛ بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

على صعيد أخر، تلتقى «أنغام» جمهورها السكندري من خلال حفل ضخم تحييه الخميس الموافق 24 مارس داخل أحد الفنادق الكبرى.

وأحيت أنغام، مؤخرًا، حفلاً كامل العدد داخل قصر عابدين وسط البلد، بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة.

أنغام تذاكر حفل أنغام بالأوبرا أنغام تلتقى جمهورها بالأوبرا أنغام نجمة حفلات شهر مارس المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تفاصيل حفل أنغام بالأوبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

عصر جديد.. «حياة كريمة» تدعم البنية التحتية للاتصالات وشبكات الإنترنت

لماذا تنخفض الرغبة الجنسية بعد سن الخمسين؟.. خبراء يوضحون

«قاعة فاضية ومحدش حضر».. «الدستور» تكشف حقيقة زواج «شاروخان قنا» من 4 فتيات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»