3 سيناريوهات تقود الزمالك إلى التأهل رغم السقوط أمام الوداد

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، يليه الوداد المغربي وله 6 نقاط، ثم يأتي الزمالك بنقطتين، ويتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة وحيدة.

ورغم صعوبة الموقف إلا أن الفارس الأبيض ما زال يمتلك حظوظا قوية في الصعود إلى الدور ربع النهائي.

