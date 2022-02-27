الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

3 سيناريوهات تقود الزمالك إلى التأهل رغم السقوط أمام الوداد

جريدة الدستور

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، يليه الوداد المغربي وله 6 نقاط، ثم يأتي الزمالك بنقطتين، ويتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة وحيدة.

ورغم صعوبة الموقف إلا أن الفارس الأبيض ما زال يمتلك حظوظا قوية في الصعود إلى الدور ربع النهائي.
 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

عصر جديد.. «حياة كريمة» تدعم البنية التحتية للاتصالات وشبكات الإنترنت

«قاعة فاضية ومحدش حضر».. «الدستور» تكشف حقيقة زواج «شاروخان قنا» من 4 فتيات (صور)

السيسى يهنئ المصريين بالإسراء والمعراج: ذكرى عطرة تجلَّت فيها رحمة الله بأمّتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»