الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للرماية يفتتحان كأس العالم لرماية البندقية والمسدس

جريدة الدستور

 

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لرماية  البندقية والمسدس هواء رجال وسيدات، والتي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٨ مارس المقبل.

شهد حفل الافتتاح فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وسمو الأمير سعود بن خالد رئيس الاتحاد السعودى للرماية، وسفير إندونيسيا لطفى رؤوف، والسيد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية.

فى كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بجميع اللاعبين والوفود المشاركين بالبطولة التى تقام على أرض مصر، متمنياً لهم طيب الإقامة ومنافسات قوية خلال فعاليات البطولة.

أكد الوزير أن مصر تشهد طفرة كبيرة على مستوى كل المجالات ومنها الشباب والرياضة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمتاز مصر بصروح رياضية مُقامة على أعلى مستوى بمصر ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وهو ما يعزز من قدرة مصر على استضافة كبرى الأحداث والبطولات العالمية.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولى للرماية عن تقديره للدولة المصرية لاستضافة بطولات الاتحاد المختلفة، وتحقيق التفوق والنجاح التنظيمي لها، مشيراً إلى ثقة الاتحاد فى الجانب المصرى لإسناد له المزيد من بطولات الرماية الدولية الفترة المقبلة.

فيما قدم رئيس الاتحاد المصرى للرماية الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولى للرماية ووزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم فى استضافة مصر البطولات الدولية، متمنياً التوفيق للاعبين المشاركين بالبطولة وتقديم أداء فنى ممتع.

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وائل لطفي

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