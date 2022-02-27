الاتحاد الإفريقى يعلن خطة لتحويل القارة إلى محطة طاقة عالمية

أعلنت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتورة مونيك نسانزا باجانوا، تفاصيل أجندة 2063 التي تضمنت خطة لتحويل القارة السمراء إلى محطة عالمية لتوليد الطاقة من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية؛ لجعل إفريقيا قوة كبرى عبر مسيرة التحول الاقتصادي المستدام وتحقيق الرخاء الاقتصادي في القارة التي تضم 55 دولة يزيد عدد سكانها علي المليار و300 ألف نسمة.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي لباجانوا ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 بدبي، بمناسبة الاحتفال باليوم الشرفي للاتحاد الإفريقي.



وقالت لباجانوا "إن اكسبو 2020 دبي فرصة مثالية للاتحاد الإفريقي للكشف عن جدول أعماله 2063 مقرونا بفرص هامة للتحول الاجتماعي والاقتصادي وعرض إنجازات القارة السمراء، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المدعومة في مخطط التنمية لأفريقيا، مشيرة إلى أن المفوضية تتطلع إلى التعاون مع الشركاء وستعمد إلى إطلاق مشروع خاص للشباب في يوليو القادم بغية خلق فرص عمل لهم داخل القطاعات الخاصة، وتوفير كافة احتياجاتهم من أمن وعلم وتكنولوجيا.



وأضافت، "نريد أن نبث رسالة للعالم مفادها أن إفريقيا تعتمد سياسة الانفتاح على المشاريع والاستثمار، ونملك فرصا استثنائية لصنع إفريقيا التي نريدها أن تكون.. نحن نأمل نمو الأعمال بصورة غير مسبوقة وفقا للخطط الاستراتيجية الموضوعة والعمل على تغيير السياسات في صنع القرار كي يكون المستقبل آمنا للشباب والأجيال القادمة وأيضا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، فضلا عن إطلاق حزمة من البرامج الرائدة".



وأشارت إلى أن القارة الإفريقية تمر الآن بمرحلة انتقالية ما يتطلب منح الجيل الجديد فرصا حقيقية ومستقبلا واعدا، لذا عقد الاتحاد اتفاقيات تجارية وحرص على توفير بيئة مواتية لتعزيز التجارة والاقتصاد من خلال مساعدة الشباب كي يمتلكوا مهارات العمل المستقبلي، والاستفادة من التقدم التقني والابتكار، حيث لدينا الآن جيل رقمي وتعداد سكاني هائل.



ومن جانبه، قال الوفد الإفريقي المشارك "إن أفريقيا تستعد لمشاريع عظيمة خلال الفترة المقبلة، فهي ليست مجرد دولة، بل قارة مترامية الأطراف، ونحن هنا اليوم كي نتحدث عن قصة أفريقيا" موضحين مكانتها كمركز متنامٍ، يوفر فرصاً استثمارية هائلة، فضلاً عن الموارد البشرية والجيل الرقمي والطبيعة الخلابة" وتجسيد أجندة 2063 التي تركز على الزراعة والنقل والعلم والتقنية والصحة والبنية التحتية والطاقة النظيفة.



وكشف الوفد عن إطلاق برامج رائدة للشباب من الجنسين، كي تكون إفريقيا الوطن الذين يحلمون به والمستقبل الآمن لهم، وكذلك يخطط الاتحاد الإفريقي لإنشاء قارة مزدهرة قائمة على أساس التنمية المستدامة وفق "أجندة 2063"، التي تهدف إلى تعزيز النظم البيئية الطبيعية والموارد والحفاظ على التنوع البيولوجي وبناء مدن مستدامة.