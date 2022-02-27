انتصار السيسى: الإسراء والمعراج رحلة مقدسة تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله
هنأت السيدة انتصار السيسي، المصريين والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج.
وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك، مساء الأحد: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة المقدسة التي أنعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف".
واستطردت: "تلك الذكرى العطرة التي تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله، والتذكير بأن رسالة خاتم المرسلين هي رسالة الأنبياء أجمعين".
وأكملت: "أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية، وأن يعم السلام كافة بقاع الأرض، وكل عام وأنتم بخير".