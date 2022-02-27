مسئول: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لأزمة غير مسبوقة جراء الحرب في أوكرانيا

قال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات، إن على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لأزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة في أوكرانيا، يمكن أن تؤدي إلى أكثر من 7 ملايين نازح داخليًا إذا استمر الهجوم الروسي، مستندا إلى تقديرات للأمم المتحدة.



وحذر يانيس ليناريتش، الأحد، في ختام اجتماع في بروكسل لوزراء الداخلية الأوروبيين من "أننا نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام".



وأوضح أنه لا يزال من الصعب للغاية وضع تقديرات صحيحة بسبب شدة القتال لكنه أشار إلى أن سيناريو للأمم المتحدة يشير إلى أن أكثر من سبعة ملايين أوكراني سينزحون من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي.



بشكل عام، إذا استمرت الحرب "سيتأثر نحو 18 مليون شخص على المستوى الإنساني" في أوكرانيا والدول المجاورة، وقد يصل عدد اللاجئين إلى أربعة ملايين مع مغادرة البلاد، كما قال المفوض مستندا إلى توقعات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤؤون اللاجئين.



وفر نحو 368 ألفشخص من القتال في أوكرانيا منذ الغزو الروسي الذي بدأ الخميس ودخل أكثر من نصفهم الى بولندا و"يستمر عددهم في الارتفاع" بحسب الأمم المتحدة والسلطات البولندية.

ووفقًا لمفوضية اللاجئين، ثمة أكثر من 160 ألف نازح داخل البلاد حاليا واضطر أكثر من 116 ألفًا على الفرار إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وقال يانيز لينارتشيتش المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات اليوم الأحد، إن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية لها منذ سنوات عديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وربما يصل عدد الأوكرانيين النازحين بسبب الصراع إلى أكثر من سبعة ملايين.

وقال لينارتشيتش: "نشهد ما يمكن أن يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ سنوات عديدة.. الاحتياجات تتزايد بينما نحن نتحدث الآن".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع استثنائي لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الأزمة "بالنسبة للوضع الإنساني بشكل عام، فإن العدد المتوقع حاليا للنازحين الأوكرانيين يزيد على سبعة ملايين".