خلال 24 ساعة.. فيتنام تتصدر قائمة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في اليابان، سجلت وزارة الصحة 69 ألفا و661 إصابة جديدة و259 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و885 ألفا و353 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 23 ألفا و270 وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 27 ألفا و383 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و332 ألفا و772 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفا و548 وفاة.

وفي أستراليا، سجلت وزارة الصحة 18 ألفا و474 إصابة جديدة و27 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و191 ألفا و986 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5159 وفاة.

وفي الدنمارك ، سجلت السلطات الصحية 15 آلاف و588 إصابة و46 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليونين و618 ألفا و25 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4584 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 23 ألفا و274 إصابة جديدة و25 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و659 ألفا و532 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 14 ألفا و787 وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 8214 إصابة جديدة و63 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و405 آلاف و401 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 25 ألفا و785 وفاة.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 23 ألفا و821 إصابة جديدة و130 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و41 ألفا و400 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 42 ألفا و200 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 ألفا و966 إصابة و94 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و241 ألفا و742 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و144 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 آلاف و524 إصابة و241 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 ملايين و40 ألفا و467 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 136 ألفا و631 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة "كوفيد-19" تسجيل 34 ألفا و976 إصابة جديدة و229 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 5 ملايين و539 ألفا و394 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 148 ألفا و73 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت البلاد 14 ألفًا و228 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710 آلاف و880 مصابا والوفيات إلى 1007 حالات عقب تسجيل 8 وفيات وفاة على مدار أمس.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و247 إصابة و59 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليونين و728 ألفا و727 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 63 ألفا و353 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 4135 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 917 ألفا و468 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6470 وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت وزارة الصحة 5427 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 649 ألفا و504 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5230 وفاة.

وفي سويسرا تم تسجيل 1,028 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و18 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 14,515 حالة إصابة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 864 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و942 ألفا و680 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 29 ألفا و33 وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 901 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 891 ألفا و950 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6292 وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 1041 إصابة جديدة و22 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 785 ألفا و301 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9400 وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2130 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و908 آلاف و972 إصابة، كما سجلت 44 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و199 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 24 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات 16 ألفًا و190 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 630 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و69 ألفًا و387 إصابة كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8494 حالة وفاة.

وفي ليختنشتاين تم تسجيل 57 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 544 حالة إصابة.

وفي كيريباتي تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 852 حالة إصابة.

وفي بروناي تم تسجيل 3,962 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وأربعة حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 28,304 حالة إصابة.

وفي سورينام تم تسجيل 22 حالات إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 27,422 حالة إصابة.

وفي نيبال تم تسجيل 94 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 8,517 حالة إصابة.

وفي مالطا تم تسجيل 56 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 1,126 حالة إصابة.