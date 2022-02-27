الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خليك في السليم.. طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي مارس 2022 والإستعلام المباشر

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

تعلن الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي 2022 عن فترة الاستحقاقات خلال الأشهر الثلاثة (يناير - فبراير - مارس)، عبر الموقع الإلكتروني للشركة يوم 15 إبريل 2022، وحددت الشركة فترة شهر سماح يمكنك من خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، بالإضافة إلي موعد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، وكذلك موعد قطع الحرارة مؤقتًا وفرض غرامة على المتأخرين في سداد الفاتورة، وتستعرض الدستور في السطور التالية تفاصيل مواعيد السداد والسماح.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي المحدد من الشركة المصرية للاتصالات

• يوم 15 إبريل 2022: يوافق يوم إصدار فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات.
• يوم 14 مايو 2022: يوافق يوم إنتهاء فترة السماح المحدد لسداد فاتورة الأرضي دون اتخاذ إجراء.
• يوم 15 مايو 2021: يوافق يوم تحويل التليفون الأرضي لاستقبال المكالمات فقط.
• يوم 14 يونيو 2021: موعد انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة التليفون خلال فترة الاستقبال.
• يوم 15 يونيو 2021: يوافق يوم رفع الخط من الخدمة مؤقتًا وفرض غرامة التأخير العملاء غير مسددي الفاتورة.

ويتيح للمشتركون في خدمة التليفون الأرضي الإستعلام عن الفاتورة، بدءاً من 15 إبريل 2022، وذلك من خلال الخطوات كالآتي:

1-الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي:

https://billing.te.eg/ar-EG.
2- ثم إدخال رقم التليفون وكود المحافظة.
3- معرفة فاتورة التليفون الأرضي.

الجدير بالذكر في حالة الدخول علي الموقع للاستعلام عن فاتورة التليفون الأراضي قبل الموعد المحدد وهو 15 إبريل، يظهر لك الرسالة النصية القصيرة التالية: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد»، وذلك بالنسبة للعملاء مسددي فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2022.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي مارس 2022

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق، والتي تتمثل فيما يلي:

1- سنترالات ومراكز شركة WE .
2- الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE التالي: https://billing.te.eg/ar-EG.
3- خدمة فودافون كاش.
4- ماكينات الصراف الآلي لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.
5- خدمة فورى.
6- مكاتب البريد.
7- خدمة مصاري.
8- خدمة أمان.
9- خدمة سداد.
10- خدمة Bee .
11- خدمة خدماتي.
12- خدمة ممكن.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وموعد تطبيق الغرامة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير 2022

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