السيسى يهنئ المصريين بالإسراء والمعراج: ذكرى عطرة تجلَّت فيها رحمة الله بأمّتنا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس يوك”: “أتقدم بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس، وأسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر”.