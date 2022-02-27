الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السيسى يهنئ المصريين بالإسراء والمعراج: ذكرى عطرة تجلَّت فيها رحمة الله بأمّتنا

جريدة الدستور

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس يوك”: “أتقدم بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس، وأسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

السيسى يهنئ المصريين بالإسراء والمعراج: ذكرى عطرة تجلَّت فيها رحمة الله بأمّتنا

«قاعة فاضية ومحدش حضر».. «الدستور» تكشف حقيقة زواج «شاروخان قنا» من 4 فتيات (صور)

يوميات الحرب «2».. أين اختفى الجيش الأوكراني «انهيار أم خداع»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»