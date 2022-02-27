الجزائر تعلن مقتل أحد أفراد جاليتها بأوكرانيا

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، عن مقتل أحد أفراد جاليتها في أوكرانيا.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية- في بيان- عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة كييف، أمس، السبت، مشيرة إلى أن الأجهزة الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل المتاحة، إلى نقل جثمان الفقيد إلى الجزائر.

في السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الجزائري عن تعازيه لعائلة المرحوم وذويه، راجيًا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وبحسب البيان، جددت الوزارة نداءها لأعضاء الجالية بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها، والبقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية بكييف، وكذلك مع البعثات الدبلوماسية بكل من وارسو وبوخارست للذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية حرصها على العمل، في هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر، داعية كل المواطنين المعنيين إلى التواصل مع سفارات الجزائر بوارسو وبوخارست عبر أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني المرفقة.