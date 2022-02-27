البنتاجون: لا توجد مؤشرات على سيطرة القوات الروسية على مدن أوكرانية

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن هناك تراجعًا في تقدم القوات الروسية تزامنًا مع المقاومة القومية من القوات الأوكرانية.

وأضاف - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد- أنه لا يوجد اية مؤشرات تفيد بسيطرة القوات الروسية على أي من المدن الأوكرانية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الروس لم يحققوا ما كانوا يريدون تحقيقه في اليوم الرابع من الحرب على أوكرانيا، مبينًا أن الجانب الروسي أطلق صباح اليوم أكثر من 320 صاروخا قصير المدى وأن بعض هذه الصواريخ فشل في الانطلاق.

وأكد أن الأجواء الأوكرانية ما زال متنازع عليها، لافتا إلى أن الروس لم يتمكنوا من ممارسة التفوق الجوي بعد، وأن الصواريخ والقوات الجوية الأوكرانية ما زالت تعمل.

وشدد على أنه لا يوجد أية مؤشرات تفيد بتعرض المساعدات العسكرية القادمة من الخارج لأوكرانيا للاعتداء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المساعدات ما زالت تتدفق إلى الجيش الأوكراني.

ومن جانب آخر، قال المسؤول الأمريكي إن روسيا غير مهددة من حلف شمال الأطلسي فضلا عن أن أوكرانيا لا تشكل خطرا عليها.

ومن جهة أخرى، دعت السفيرة الأوكرانية في واشنطن أوكسانا ماركاروفا، اليوم الأحد، الشركات الأمريكية إلى قطع علاقاتها بروسيا كطريقة لدعم أوكرانيا في صدها للعملية العسكرية الروسية.

وأعربت ماركاروفا عن شكرها لدعم المجتمع الدولي إلى أوكرانيا حتى الآن، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن كييف تحتاج المزيد من الأسلحة الدفاعية والعقوبات ضد روسيا.

وأشارت ماركاروفا إلى أنها على دراية بصعوبة تورط الشركات الأمريكية في النزاع المسلح خوفا على مصالحهم التجارية.

الناتو: قرار وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب خطير وغير مسئول

ومن جانبه، أدان حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأحد، قرار روسيا بوضع قواتها النووية في حالة تأهب، واصفا إياه بـ"قرار خطير ووضع خطير".

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج -حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية- "هذا الخطاب خطير، وهذا التصرف غير مسئول.. بالطبع إذا جمعت الخطاب مع ما يفعلون (الروس) على الأرض في أوكرانيا سيضيف إلى خطورة الوضع".. مشيرا إلى أن حلفاء الناتو سيستمرون في دعم أوكرانيا ودول شرق أوروبا ردا على التحركات الروسية.