هولندا ترسل 200 صاروخ ستينجر مضاد للطائرات إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الهولاندية، اليوم الأحد، أن الشحنة ضمت 200 صاروخ ستينجر مضاد للطائرات و50 سلاحًا مضادًا للدبابات مع 400 صاروخ و100 بندقية قنص مع 30 ألف طلقة ذخيرة وغاطستين للتكشف عن الألغام تحت الماء.

ولم يتم تحديد وجهة الرحلة سوى إلى دولة في شرق أوروبا، حيث سيتم نقل الأسلحة إلى أوكرانيا عبر شاحنات.

وتتمتع صواريخ ستينجر بالقدرة على قصف الدبابات والمخابئ والمروحيات من مسافة تصل إلى 600 متر.

وتستخدم الغاطسات التي يتم التحكم فيها عن بعد لرصد الألغام.

وكانت أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، موضحة أن القرار يشكل سابقة للتكتل.

وقالت فون دير لايين في كلمة عبر الإنترنت: "للمرة الأولى سيمول الاتحاد الأوروبي عمليات شراء وتسليم أسلحة وتجهيزات أخرى إلى بلد يقع ضحية حرب. هذه نقطة تحول تاريخية".

وأوضح وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء استخدام خط الاتحاد الأوروبي للتمويل الطارئ "لتوفير أسلحة فتاكة فضلًا عن وقود وتجهيزات حماية ومستلزمات طبية للقوات الأوكرانية".

وعمليًا، سيدرس وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون مساء الأحد عبر تقنية المؤتمر المرئي إمكان استخدام "تسهيلات السلام الأوروبية" وهي أداة مالية من خارج الميزانية المشتركة للاتحاد يُخصص لها مبلغ خمسة مليارات يورو.

وأوضح بوريل أن هذا الصندوق سيسمع بـ"التعويض على الدول الأعضاء التي أخذت من مخزونها الوطني من ألأسلحة وإعطاء +غطاء أوروبي+ لعمليات تسليم الأسلحة هذه" التي سبق وقررتها كل حكومة على حدة.

ورأى بوريل أن القرار يضع حدًا "لمسألة كانت تعتبر من المحرمات وتقوم على امتناع الاتحاد الأوروبي عن توفير أسلحة لأطراف متحاربة".

وأعلنت فون دير لايين بعيد اجتماع في بروكسل لوزراء الداخلية وقبل اجتماع وزراء الخارجية، تشديد العقوبات على روسيا.

