بمشاركة «توتة».. كريم محمود عبد العزيز يعيد تجسيد مشهد فيلم «العار» (فيديو)

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، مقطع فيديو عبر صفحته على “إنستجرام”، يجسد فيه أحد مشاهد فيلم العار من داخل كواليس مسلسل “البيت بيتي” الذي يقوم بتصويره بشكل شبه يومي.

وشارك “كريم” في تجسيد المقطع محمد عبد الرحمن “توتة” والفنان مؤمن نور، ليقوم الأول بدور الفنان الراحل نور الشريف، والثاني بدور الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أما الأخير فيقوم بدور حسين فهمي.

وآخر أعمال كريم محمود عبد العزيز، فيلم "من أجل زيكو" بمشاركة طولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "أذكى طفل في مصر"، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

"من أجل زيكو"

يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية، بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.

وكان شقيقه محمد محمود عبد العزيز أشاد بأغنية الغزالة رايقة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو الذي يقوم ببطولته شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وقال عبدالعزيز خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: “هي الغزالة رايقة، بس كريم طبعا بعدها جالو كورونا، أكيد الروقان باين، وأنا فرحت جدًا من ساعة مسنعت الأوديو قبل ماتنزل، وكنت حاسس أنها هتنجح، لأنها حلوة وقريبة، وملها دعوة بحاجة، ولا مرتبطة بزمن، هي أغنية مبسوطة”.