الاتحاد الأوروبي يتوقع نزوح أكثر من 7 ملايين أوكراني بسبب الحرب

قال يانيز لينارتشيتش المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات اليوم الأحد، إن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية لها منذ سنوات عديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وربما يصل عدد الأوكرانيين النازحين بسبب الصراع إلى أكثر من سبعة ملايين.

وقال لينارتشيتش "نشهد ما يمكن أن يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ سنوات عديدة. الاحتياجات تتزايد بينما نحن نتحدث الآن".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع استثنائي لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة "بالنسبة للوضع الإنساني بشكل عام، فإن العدد المتوقع حاليا للنازحين الأوكرانيين يزيد على سبعة ملايين".

وقالت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، وسيسعى لفرض حظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة العاملة من داخل الاتحاد، ويعتزم أيضا استهداف روسيا البيضاء حليفة موسكو بعقوبات.

وأضافت، أن التكتل سيمول للمرة الأولى شراء وإيصال أسلحة ومعدات أخرى لأوكرانيا، وقالت في بيان مقتضب: "هذه نقطة تحول لاتحادنا".

وأشار مسئولون في بروكسل، في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد للبدء في تمويل عمليات توريد أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك أسلحة فتاكة.

وقال المسئولون إن الاقتراحات ذات الصلة سيتم عرضها على وزراء خارجية الاتحاد في جلسة خاصة ستعقد ببروكسل في وقت لاحق اليوم، مع سحب الأموال من الآلية الأوروبية للسلام، وهي أداة مالية جديدة يمكن استخدامها لتعزيز القوات المسلحة للدول الشركاء.

وتبلغ ميزانية الآلية، التي اعتمدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، 5 مليارات يورو (6ر5 مليار دولار) للفترة الممتدة بين عامي .21027-2021 ولم يتم تقديم تفاصيل بشكل مبدئي بشأن حجم التمويل لإمدادات السلاح والمعدات.