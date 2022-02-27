الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية فى أوكرانيا

الدكتورة نبيلة مكرم
الدكتورة نبيلة مكرم

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ما تم تداوله حول وفاة طالبة مصرية وإصابة طالب آخر من المصريين بأوكرانيا، مجرد شائعات تعودنا عليها في وقت الأزمات، ومررنا بها وقت أزمة العالقين في بداية جائحة كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم الأحد: الشائعات كثيرة، ولكن دورنا أن نصحح هذه الشائعات ونقول الأخبار الصادقة، لأن الناس تنجرف وراء الشائعات ويحدث بلبلة وقلق بجانب القلق الموجود بسبب الأزمة، فكان لا بد أن أتحدث وأؤكد أن الطالبة التي تم تداول الأخبار عنها هي طالبة جزائرية، وما زالت على قيد الحياة حتى، وندعوا الله أن يحمي الطلاب المصريين والعرب.

ولفتت إلى أن عدد الجالية المصرية في أوكرانيا 6 آلاف مواطن مصري منهم 3 آلاف طالب وطالبة، موزعين على 21 مدينة أوكرانية.

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