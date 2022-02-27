الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: العالم يقف يائسًا ومكتوف الأيدي أمام الحرب بين روسيا وأوكرانيا

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا من الممكن أن تنتهي بمكسب سياسي لطرف من الطرفين، لكن العالم كله سيخسر بسبب الحرب، لأن كل حرب لها فاتورة.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "أدعو كل مواطن في العالم أن يرفع صلاته إلى الله من أجل أن تتوقف الحرب، لأن العالم يقف مكتوف الأيدي ويائس، والكل باصص على مصالحه فقط".

وأكد الباز أن روسيا لا تريد إنضمام أوكرانيالحلف الناتو، ولا تريد أن تصبح أوكرانيا مصدر خطر على أمنها القومي بالتحالف مع الغرب، أما أوكرانيا فترى أنه دولة كبيرة والشعب يريد أن تصبح أوكرانيا دولة مستقلة بها من حقها عقد تحالفات اقتصادية وعسكرية مع أوروبا.

 

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