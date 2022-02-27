الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يستخدم ذخائر فوسفورية ممنوعة قرب كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني بدأ استخدام ذخائر الفوسفور الممنوعة في ضواحي كييف قرب مطار غوستوميل، الذي يقع حاليا تحت سيطرة الجيش الروسي.


وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -حسب وكالة "تاس" الروسية- "بعد أن عجزوا عن صد هجوم القوات الروسية، بدأ الجيش الأوكراني في استخدام الذخائر الفوسفورية على نطاق واسع قرب مطا غوستوميل في ضواحي كييف".


وأضاف كوناشينكوف أن الأوكرانيين "أطلقوا قذائف 122 ميلليمتر بمدافع هاوتزر دي-30، وكذلك صواريخ قاذفات جراد المتعددة طراز بي إم-21 ذات التصنيع السوفيتي"، موضحا أن استخدام مثل تلك الذخائر ممنوع بموجب البروتوكول الثالث اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة لعام 1980.

 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة جينشيسك ومطار شورنوبايفكا قرب خيرسون في جنوب أوكرانيا.

 

وقال المتحدث، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن القوات الروسية حاصرت مدينتي خيرسون وبيرديانسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا.

 

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قد أعلن  في وقت سابق اليوم، عن استسلام 471 عسكريًا أوكرانيًا من قوات الدفاع الجوية بمقاطعة خاركوف.

 

فيما أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن إغلاق مدرج مطار جولياني في كييف.⁧‫

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مستعد لخسارة 50 ألف جندي كتكلفة محتملة لعملية غزو أوكرانيا.

 

ونقلت الصحيفة عن قادة في الاستخبارات، قولهم إن «روسيا مستعدة لتحمل خسائر بشرية تصل إلى 50 ألف جندي، وهو ما يزيد فعليًا عن ثلث القوات التي جرى حشدها على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة».

 

ويقدر المسئولون الاستخباريون الغربيون أن «عدد القتلى الروس حتى صباح اليوم الرابع من الحرب وصل إلى 3 آلاف».

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