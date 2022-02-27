الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الألمانية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

شددت وزارة الخارجية الألمانية من نصائحها الأمنية الخاصة بالسفر إلى روسيا.


ونصحت الوزارة اليوم الأحد المواطنين بعدم السفر إلى روسيا.


كانت الخارجية حذرت المواطنين صراحة من السفر إلى جنوب روسيا في المناطق المتاخمة لأوكرانيا.


يذكر أن الحركة الجوية بين روسيا والعديد من الدول الأوروبية مقيدة بسبب حظر متبادل للعبور في المجال الجوي على خلفية الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا.


وأضافت الوزارة أن هناك ثماني مطارات مغلقة في جنوب روسيا في مناطق روستوف وكراسنودار وانابا وجليندشيك وبيلجورود وأوريل وكورسك وفورونيش.


وأضافت الوزارة أنه تم إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق، هي روستوف وكراسنودار وساراتوف وفورونيش وفولجوجراد، محذرة من أن هذا الإعلان قد يؤدي إلى قيود على الحياة العامة هناك.

 

وأعلنت الحكومة الألمانية، للمرة الأولى، موافقتها على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في المواجهات الجارية مع الجيش الروسي، في تحول كبير في سياسة برلين، والتي رفضت دعوات كييف السابقة لإرسال أسلحة.


وكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عبر حسابه على منصة "تويتر"، عقب لقائه مع رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، ورئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا: "الهجوم الروسي يمثل تغيرًا في الزمن. من واجبنا دعم أوكرانيا بقدر استطاعتنا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة جيش (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، على حد تعبيره.


وأضاف شولتس: "لذا سنرسل ألف سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينجر (المحملة كتفا المضادة للطائرات) لأصدقائنا في أوكرانيا".


ورفضت برلين مرارًا إرسال أسلحة لأوكرانيا بموجب سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة وتحظر إرسال السلاح لمناطق النزاع.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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