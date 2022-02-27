وزير الشباب والرياضة يتابع اليوم الختامي لمنافسات كأس العالم لسلاح الشيش



شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، بحضور عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ودكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة و كافيرو جيفسيبي مراقب الاتحاد الدولي لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش.

يأتي حضور الوزير للمنافسات فى إطار دعمه وتشجيعه للاعبي المنتخب الوطني للسلاح المشاركين فى البطولة، والاطمئنان على سير كافة الاجراءات والترتيبات المتعلقة بالبطولة تنسيقا مع اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد وزير الرياضة متابعته المستمرة للبطولة، حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر، لافتاً إلى أن حضور 33 دولة يؤكد الثقة الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية، ونجاحها في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقد عبر مراقب الاتحاد الدولي عن رضاءه بالتنظيم الرائع للبطولة ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا مؤكدا على إمكانيات مصر التنظيمية التي تمكنها من تنظيم كافة البطولات العالمية على أعلى مستوى.

وتوجه الحسيني بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد المصري للسلاح وتشجيعه لاقامة البطولات العالمية على أرض مصر.

وتابع وزير الشباب والرياضة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس، والتي انتهت بخسارة المنتخب المصري بنتيجة 45-38 لتحتل مصر المركز السادس بالبطولة.

وفاز المنتخب المصري على هونج كونج بنتيجة 45-37، في مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن.



وفاز منتخبنا الوطني على منتخب كندا في دور ال 16 بنتيجة 45-44, ثم خسر من نظيره الامريكي في دور ربع النهائي بنتيجة 45-24.



ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة:”أشرف مسعد مدرب – أنس محمود مدرب – مصطفى نهاد مدرب – طه يوسف طبيب المنتخب – أيمن غنيم مدير إداري”، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.