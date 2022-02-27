نادر ويشبه القرنبيط.. ماذا تعرف عن الأورام الحميدة في المثانة؟

يعتبر السرطان من الأمراض الخطرة على هذا الكوكب، فوفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية فهو من الأسباب الرئيسة للوفاة حول العالم، ويعد سرطان المثانة من أشهر هذه الأنواع.

باحثون أشاروا إلى أن سلائل المثانة هى أورام صغيرة، غالبًا ما تشبه القرنبيط وتبرز من بطانة المثانة البولية، فعادةً ما تكون السلائل عبارة عن مجموعات من الخلايا غير الطبيعية التي تظهر على طول الأغشية المخاطية في الجسم، وفقًا لما ذكره موقع medical news today الطبي.

ويمكن أن تتكون الأورام الحميدة في الأعضاء وتكون إما غير ضارة أو قد تتحول إلي سرطانية، فقد لا تسبب الأورام الحميدة في المثانة أعراضًا ويمكن للشخص اتخاذ بعض الخطوات لتجنب عوامل الخطر التي قد تساعد في منع حدوثها.

هل الأورام الحميدة في المثانة يمكن أن تتحول لسرطانية؟

أكد الأطباء أنه في الغالب ما تؤدي سلائل المثانة إلى احتياج الشخص للتبول أكثر من المعتاد، حيث تكون الخلايا في ورم المثانة غير طبيعية.

وأشار الأطباء إلى أن سلائل المثانة يمكن أن تكون سرطانية، وتنتشر الأورام السرطانية في المثانة إلى مناطق أخرى من المسالك البولية أو الأنسجة المجاورة.

ويعد سرطان المثانة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، لهذا السبب يجب على الشخص المصاب بالسلائل في المثانة مراقبتها بانتظام حتى لو قام الأطباء بتشخيصها في البداية على أنها حميدة.

الأعراض الاكثر شيوعًا:

كثير من الناس لا تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة من سلائل المثانة، سيلاحظ الأشخاص الآخرون العلامات في وقت مبكر، أو يلاحظون ظهور الأعراض بمرور الوقت مع تقدم الأورام الحميدة، ويمكن أن تشمل أعراض سلائل المثانة الحاجة المستمرة للتبول، ألم في البطن، ألم أثناء التبول مع ظهور دم في البول.

يجب على الشخص المصاب بأي من هذه الأعراض أن يأخذها على محمل الجد، فقد تكون علامات لسرطان المثانة، وفي بعض الحالات هناك حاجة إلى تشخيص شامل في كل حالة، حيث إن الأعراض شائعة في حالات أخرى، بما في ذلك التهابات المسالك البولية أو حصوات المسالك البولية أو التهاب البروستاتا .

الأسباب وعوامل الخطر:

يمكن لأي شخص أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المثانة عن طريق الإقلاع عن التدخين فالأورام الحميدة في المثانة تتحور وتنمو خارج نطاق السيطرة وتتجمع معًا لتشكيل الخلايا السرطانية.

وعادة ما تكون الأورام الحميدة التي تظهر بسرعة وتبدأ في الانتشار إلى خلايا سرطانية، فقد تؤدي عدة عوامل إلى حدوث أورام سرطانية في المثانة، وتشمل أسباب الإصابة بسرطان المثانة الاتي:

التهيج:

وقال الأطباء إن التهيح المنتظم لبطانة المثانة، مثل الالتهابات المتكررة أو حصوات المسالك البولية أو إدخال قسطرة، إلى خلايا غير طبيعية يمكن أن تصبح سرطانية.

تعاطي التبغ:

يعرض التدخين الشخص لخطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطانات وقد يؤدي إلى الإصابة بسرطان المثانة لدى البعض، حيث يمكن أن يمتص الدم المواد الكيميائية الضارة من دخان التبغ، والتي يتم تصفيتها بعد ذلك عن طريق الكلى قبل دخول المثانة في البول.