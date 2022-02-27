الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محلية النواب» تزور مشروعات «حياة كريمة» بمركز ناصر في بني سويف

الوفد
الوفد

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفدا من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، في زيارة لمركز ناصر لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، الدكتور أيمن الجمل مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالتنمية المحلية، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومحمد جبر معاون المحافظ، وبعض أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين.

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وخلال الزيارة تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المجمع الخدمي بقرية الحمام الذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى مركز ناصر، حيث تضم المجمعات (مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، مكاتب بريد وحدات للتضامن الاجتماعي، مكاتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على المواطنين.

كما تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة سير العمل في مشروع المجمع الزراعي بمجلس قروي الحمام، والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة المجلس القروي، علاوة على تفقد سير العمل في مشروع إنشاء الوحدة الصحية بالقرية، ضمن 17 مشروعا يتم تنفيذها في قطاع الصحة تحت إشراف جهاز وسط وتعمير شمال الصعيد، بهدف تقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة لأهالي قرى الوحدة المحلية وتوابعها.

وتضمن برنامج زيارة اللجنة على مدار اليوم عقد اجتماع موسع يتخلله عرض “presentation” عن مجهودات وانجازات المحافظة واستعراض ملامح منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة في الفترة الحالية.

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ثم تفقد وحدة المتغيرات والمكانية بديوان عام المحافظة، يعقبها زيارة ميدانية لبعض المشروعات في عدد من القطاعات الحيوية والخدمية ومنها كورنيش النيل والممشى السياحي محطة الصرف الصحي بتزمنت الشرقية والنصب التذكاري بحديقة الشلال علاوة على تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وموقع الموقف الجديد أسفل محور عدلي منصور.

بني سويف وزير التنمية المحلية مجلس النواب مشروعات نائب المحافظ الادارة المحلية احمد السجيني

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وائل لطفي

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