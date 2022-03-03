«البديل الأمثل».. مدارس بديلة للثانوية العامة وتحقق حلم الوصول للكليات

بعد أن أنهت نجوى عبدالله دراستها بالصفوف الإعدادية وحصلت على مجموع يؤهلها للدخول للثانوية العامة لرغبتها بدخول كلية الهندسة حلم الطفولة الذي يراودها منذ الصغر لتصبح مثل أخيها الأكبر مهندس الاتصالات، إلا أن ما تراه من صعوبات تواجه طلاب الثانوية العامة على مدار ثلاث أعوام كان كالغصة التي تقف بحلقها أمام هذا الحلم.

تقول نجوى إنها تقدمت بأوراقها بالفعل للدراسة في محافظتها سوهاج لتحقيق حلمها رغم التخوفات التي أصابتها، ثم بعد ذلك أخبرها عمها بوجود مدرسة حديثة تستقبل الدفعة الثالثة وهي مدرسة إلكترونية تستقبل الطلاب بعد المرحلة الاعدادية ويدرسون من خلالها التخصصات الإلكترونية المختلفة، ومع تحقيق الدرجات العليا خلال السنوات الثلاث يمكن الالتحاق بكلية الهندسة.

وأضافت انها بعد أن سألت عن تفاصيل هذه المدرسة الالكترونية الثانوية بنات وعرفت كل المعلومات عنها بالفعل تقدمت للالتحاق بها وتخصصت في شعبة الكهرباء وتدرس كل ما يتعلق بالالكترونيات والكهرباء والاجهزة، وتجتهد في سعيها لتحقيق الشروط المطلوبة من أجل الالتحاق بكلية الهندسة بعد الانتهاء من دراستها الثانوية.

تعتبر مدرسة بنهو الثانوية بمدينة طهطا الأولى من نوعها على مستوى الصعيد، وتضم أقسام للبرمجيات وصيانة الحاسب الآلى.

أصبحت البدائل المتاحة أمام طلاب الصفوف الاعدادية بديلًا عن الدراسة بالثانوية العامة، والتي تتسم بقدرته على توفير فرص العمل للطلاب عقب التخرج أو تسهل الطلاب المحققين للدرجات المطلوبة طوال سنوات الدراسة للالتحاق بالكليات التي ترتبط بهذه المدراس الجديدة.

وهو ما أوضحه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن وجود 37 مدرسة بديلة عن الثانوية العامة، للطلاب الخريجين من المرحلة الإعدادية.

منها مدرسة we للاتصالات

هي أول مدرسة في مصر متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشترط حصول الطالب كحد أدنى على 250 درجة، يجب إلا يتجاوز عمر الطالب 18 عاما في أول أكتوبر، مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.



مدرسة الطاقة الشمسية

والتي أنشئت هذه المدرسة في مدينة أسوان عقب إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان لسد احتياجات المحطة من الفنيين والمهندسين، تقبل مجموع لا يقل عن 260 درجة، تشترط أن يخلو المتقدم من أي موانع صحية، خريجونها سيعملون في محطات الطاقة الشمسية.



مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر:

بدأت الدراسة فيها عام 2018، بالشراكة بين وزارة التعليم ، تقع في مدينة بدر، ويقبل الطلاب من بدر والشروق والعاشر والعبور وبلبيس والسلام وما يجاورهم، ومدة الدراسة ثلاث سنوات.

تخريج جيل من العمال المهرة

وأكد الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة أن المدارس الجديدة بديلة الثانوية العامة تخلق جيل جديد من العمال المهرة المؤهلات والمدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، لمحاربة سوق العمل في احتياجاته ومتطلباته ما يساعد في تطوير المهنة أو الحرفة التي يعمل بها هؤلاء الطلاب.

وأشار شحاتة، في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن هذه المدارس تتيح للطلاب المتفوقين الدراسة في الكليات كذلك والحصول على الشهادات العليا، وتوضيح لهم فرص عمل ميسرة عقب تخرجهم مباشرة.