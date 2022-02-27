الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حلف الأطلسى وأمريكا يدينان أمر بوتين بإعلان حالة التأهب النووى

بوتين
بوتين

أدان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، اليوم الأحد، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوضع قواته النووية في حالة تأهب قصوى ووصفاه بأنه خطير وغير مقبول، بينما قال البيت الأبيض إنه يبحث فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.


ولدى إصداره الأمر بتحضير الأسلحة النووية الروسية؛ لتصبح جاهزة أكثر للانطلاق أشار بوتين إلى "تصريحات عدوانية" من دول حلف الأطلسي، وإلى العقوبات الواسعة التي فرضتها الدول الغربية، والتي أدت بالفعل إلى الإضرار باقتصاد بلاده.


وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لأحد برامج شبكة سي.بي.إس، اليوم الأحد، إن تصرفات بوتين تعد تصعيدا للصراع وغير مقبولة.


وأضافت، أن الولايات المتحدة رحبت بالأنباء التي ذكرت أن مسئولين من روسيا وأوكرانيا سيجتمعون لإجراء محادثات في روسيا البيضاء المجاورة، لكن "يبقى أن نرى" ما إذا كانت روسيا تتصرف بحسن نية.


وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تهديد باستخدام روسيا لأسلحة كيميائية وبيولوجية قالت توماس جرينفيلد عن بوتين: "بكل تأكيد لا شيء مستبعد مع هذا الرجل، إنه على استعداد لاستخدام أي أدوات في وسعه لتخويف الأوكرانيين والعالم".


وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لأحد برامج شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية: "هذا خطاب خطير. إنه سلوك غير مسئول"، في إشارة لحالة التأهب النووي الروسية.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بوتين يرد على تهديد وهمي.


وأضافت ساكي في تصريحات لبرنامج "ذيس ويك" على محطة إيه.بي.سي: "شاهدناه يفعل ذلك مرارا وتكرارا. لم تتعرض روسيا في أي وقت من الأوقات لتهديد من حلف شمال الأطلسي، ولا تعرضت لتهديد من أوكرانيا"، وتابعت قائلة: "هذا كله نمط مصدره الرئيس بوتين وسنتصدى له، لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، لكننا نحتاج أن نكشف ما نراه هنا من الرئيس بوتين".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء امتحان تجريبى للثانوية العامة

متحدث الخارجية: نرفض التعليق على بيان ليبيا.. والجهود تكون عبر القنوات الرسمية

الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع

«الرقابة الصحية» تشارك في مؤتمر نقابة الأطباء الأول «التطبيب عن بعد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»