حلف الأطلسى وأمريكا يدينان أمر بوتين بإعلان حالة التأهب النووى

أدان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، اليوم الأحد، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوضع قواته النووية في حالة تأهب قصوى ووصفاه بأنه خطير وغير مقبول، بينما قال البيت الأبيض إنه يبحث فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.



ولدى إصداره الأمر بتحضير الأسلحة النووية الروسية؛ لتصبح جاهزة أكثر للانطلاق أشار بوتين إلى "تصريحات عدوانية" من دول حلف الأطلسي، وإلى العقوبات الواسعة التي فرضتها الدول الغربية، والتي أدت بالفعل إلى الإضرار باقتصاد بلاده.



وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لأحد برامج شبكة سي.بي.إس، اليوم الأحد، إن تصرفات بوتين تعد تصعيدا للصراع وغير مقبولة.



وأضافت، أن الولايات المتحدة رحبت بالأنباء التي ذكرت أن مسئولين من روسيا وأوكرانيا سيجتمعون لإجراء محادثات في روسيا البيضاء المجاورة، لكن "يبقى أن نرى" ما إذا كانت روسيا تتصرف بحسن نية.



وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تهديد باستخدام روسيا لأسلحة كيميائية وبيولوجية قالت توماس جرينفيلد عن بوتين: "بكل تأكيد لا شيء مستبعد مع هذا الرجل، إنه على استعداد لاستخدام أي أدوات في وسعه لتخويف الأوكرانيين والعالم".



وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لأحد برامج شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية: "هذا خطاب خطير. إنه سلوك غير مسئول"، في إشارة لحالة التأهب النووي الروسية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بوتين يرد على تهديد وهمي.



وأضافت ساكي في تصريحات لبرنامج "ذيس ويك" على محطة إيه.بي.سي: "شاهدناه يفعل ذلك مرارا وتكرارا. لم تتعرض روسيا في أي وقت من الأوقات لتهديد من حلف شمال الأطلسي، ولا تعرضت لتهديد من أوكرانيا"، وتابعت قائلة: "هذا كله نمط مصدره الرئيس بوتين وسنتصدى له، لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، لكننا نحتاج أن نكشف ما نراه هنا من الرئيس بوتين".

