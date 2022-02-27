الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تغلق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية

الطيران الروسى
الطيران الروسى

 أغلقت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرة- في تغريدة عبر موقع التدوين المصغر (تويتر)، اليوم الأحد- القرار، قائلا إن المجال الجوي الكندي سيكون مغلقا أمام جميع مشغلي الطائرات الروسية.
وأضاف الغبرة: "قررنا إغلاق المجال الجوي الكندي أمام الطائرات التي تملكها أو تشغلها روسيا"، مؤكدا أن حكومة بلاده تدين العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، وستواصل اتخاذ الإجراءات للوقوف إلى جانب أوكرانيا.
وتابع "نحن متحدون مع حلفائنا في دعمنا الثابت لأوكرانيا ونعمل على إنهاء هذه الحرب غير المبررة".
وتشير التقارير إلى أن القرار يتوافق مع العديد من الدول الأوروبية التي أعلنت عن قرارات مماثلة خلال الأيام العديدة الماضية.
والطائرات الروسية ممنوعة حاليا من المجال الجوي فوق ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودول البلطيق وغيرها.

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