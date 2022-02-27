الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: لم يتحدد بعد موعد إقلاع أول طائرة لإجلاء رعايانا بأوكرانيا

وزارة الخارجية التونسية
وزارة الخارجية التونسية

أكد مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية التونسية محمد الطرابلسي، أنه لم يتحدد بعد موعد إقلاع أول طائرة؛ لإعادة الجالية التونسية بأوكرانيا.
وقال الطرابلسي - في تصريح خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم الأحد-: إن أفراد الجالية بصدد العبور إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، وسيتم الإسراع في إجلائهم إلى تونس بشكل عاجل، موضحا أن كل المشاكل تم تجاوزها بما فيها التأشيرات بعد لقاء وزير الخارجية عثمان الجرندي مع سفيري رومانيا وبولندا، مشيرا إلى أن التونسيين الحاملين لجوازات سفر منتهية الصلاحية بإمكانهم التوجه لسفارة بولندا أو رومانيا من أجل مدهم بوثائق للخروج من البلد.
يذكر أن وزارة الخارجية التونسية أوضحت، أمس، أن وزارة الدفاع والناقلة الوطنية على جاهزية تامة لتأمين الرحلات الجوية اللازمة للجالية التونسية حال دخولهم إلى الأراضي الرومانية والبولندية، موضحة أن خلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع أفراد الجالية بأوكرانيا بإشراف مباشر من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عقدت اجتماعا افتراضيا مع كل من ممثلي وزارة الدفاع الوطني والخطوط الجوية التونسية؛ من أجل الاستعداد الجيد لتأمين عودة أفراد الجالية بأوكرانيا إلى تونس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء امتحان تجريبى للثانوية العامة

متحدث الخارجية: نرفض التعليق على بيان ليبيا.. والجهود تكون عبر القنوات الرسمية

الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع

«الرقابة الصحية» تشارك في مؤتمر نقابة الأطباء الأول «التطبيب عن بعد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»