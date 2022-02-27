الأوروبيون يبحثون منح الأوكرانيين الفارين من الحرب حماية مؤقتة

عقد وزراء الداخلية الأوروبيون اجتماعا طارئا في بروكسل الأحد لتنظيم استقبال الأوكرانيين الفارين من الهجوم الروسي ومناقشة منحهم حماية مؤقتة تلقائية.

وقال الوزير الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لدى وصوله إلى الاجتماع "علينا أن ندرس أي وضع يمكننا منحه لهؤلاء الأشخاص الذين يفرون من الأراضي الأوكرانية في ظروف صعبة للغاية".

وأضاف أنه يجب "أولا" استقبالهم "بأفضل الشروط الممكنة في بولندا وفي البلدان المجاورة وأن نرى كيف يمكننا مساعدتهم بطريقة إنسانية، وبعد ذلك نرى كيف يمكننا في أوروبا أن نقدم لهم هذه الحماية" المنصوص عليها في مذكرة تعود لعام 2001.

هذا النظام الذي تم إنشاؤه خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة، ولم يستخدم أبدًا، ينص على منح الحماية الموقتة في حال تدفق النازحين بأعداد كبيرة، مع تدابير لتوزيع استقبال هؤلاء اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال "ستطرح فرنسا هذا الموضوع على جدول الأعمال".

فيما طالبت بلجيكا بتفعيل هذه الآلية.

وأعلن وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة سامي مهدي "يجب أن نضمن حماية على المستوى الأوروبي". وقال: "نحن في لحظة تاريخية للاتحاد الأوروبي، لحظة يتعين علينا فيها اتخاذ قرارات شجاعة وأقترح تفعيل هذه الآلية اليوم في أقرب وقت ممكن".

وقالت مفوضة الشئون الداخلية إيلفا يوهانسون: "هذا هو الوقت المناسب لاستخدامها"، مضيفة أنها ستقدم اقتراحًا بهذا المعنى.

وقال وزير الهجرة والاندماج السويدي أندرس يغمان: "يمكن أن يكون ذلك خيارًا ولست معارضا"، معتبراً أنه يجب على الأوروبيين تحمل "مسئولياتهم معًا".

وذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر أن: "الأمر الأساسي هو إيجاد حلول بعيدة عن البيروقراطية لنتمكن من استقبال هؤلاء اللاجئين بسرعة".