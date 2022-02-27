«الدفاع الروسية» تؤكد مقتل وأسر عدد من جنودها في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل عدد من جنودها في عملية خاصة داخل أوكرانيا.

وقالت الوزارة ، في بيان لها، إن عدد قليل من جنودها تم أسرهم في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها استهدفت 1067 موقعا عسكريا في كييف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المسئول المحلي في "خاركيف" أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، أن ثاني كبرى المدن الأوكرانية عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد بضع ساعات على إعلانه عن وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة.

وقال "سينيغوبوف"، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "خاركيف" تحت سيطرتنا الكاملة، مشددًا على أن عملية طرد الأعداء من المدينة جارية، على حد قوله.

وأكدت الحكومة الأوكرانية في وقت سابق، أن قوات روسية اقتحمت خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد من ناحية عدد السكان، بعد معارك ضارية.

ووثقت مقاطع فيديو انتشر على الإنترنت مشاهد من الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجنود الروس الذين اقتحموا مدينة خاركيف الأوكرانية والمدافعين عنها.