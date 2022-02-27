بولندا تستقبل أكثر من 156 ألف لاجئ بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الذين فروا إلى بولندا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى أكثر من 156 ألف شخص.



وذكرت قوات حرس الحدود، في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، ونقلها راديو بولندا اليوم الأحد: "أمس وحده شهد دخول 77 ألفا و300 شخص من أوكرانيا".



من جانبه، قال المتحدث باسم الإدارة الجنوبية لحرس الحدود البولندي بيوتر زاكيلارز: "لقد لاحظنا حركة مرور كثيفة على الجانب الأوكراني من الحدود، لذا تم تعبئة جميع ضباط حرس الحدود للعمل بدوام كامل".



ويتألف اللاجئون بشكل رئيسي من النساء والأطفال حيث لا يتم السماح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، من عبور الحدود وفقا لمرسوم التعبئة العامة الذي وقعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الماضي في أعقاب العملية العسكرية الروسية.



كانت الحكومة البولندية أعلنت الجمعة عن إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردًا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لترد هيئة الطيران المدني الروسية بحظر الرحلات الجوية للخطوط الجوية البولندية في مجالها الجوي.

من جانب آخر، أعربت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة الأوكرانية كييف فلورنس جيت، عن قلقها البالغ من تأثير الصراع الحالي على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك العاصمة كييف والمدن الكبرى الأخرى، قائلة: "عندما تصبح الأحياء هي خط المواجهة، فإن العواقب على السكان بما في ذلك الأطفال والمرضى وكبار السن، تصبح مدمرة".

ودعت مسئولة الصليب الأحمر- في بيان وزعته اللجنة في جنيف، السبت- أطراف النزاع وبشكل عاجل إلى عدم نسيان التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، مشددة على وجوب ضمان حماية السكان المدنيين وأولئك الذين توقفوا عن المشاركة في القتال، مثل المعتقلين أو الجرحى والمرضى.