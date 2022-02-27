الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«جوجل» تمنع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من جنى عائدات على منصاتها

جوجل
جوجل

أعلنت مجموعة "جوجل" الأمريكية العملاقة للإنترنت أنها "علقت" إمكانية جني عائدات على مختلف منصاتها بالنسبة لوسائل الإعلام الممولة من الدولة الروسية، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.
وجاء هذا القرار بعد تدابير مماثلة اتخذها موقع "يوتيوب" التابع لجوجل وشبكة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي.
وأعلن متحدث باسم جوجل في بيان "ردا على الحرب في أوكرانيا، نعلق إمكانية أن تجني وسائل الإعلام المموّلة من الدولة الروسية عائدات من نشاطاتها على منصاتنا".
وأضاف البيان "إننا نراقب عن كثب التطورات الجديدة وسنتخذ تدابير أخرى إذا اقتضت الحاجة".
وأعلنت "يوتيوب" قبل ذلك بساعات أنها ستمنع بعض الشبكات الروسية من جني أموال من خلال مقاطع الفيديو التي تبثها على منصتها.
وقال متحدث باسم يوتيوب في بيان "على ضوء الظروف الاستثنائية في أوكرانيا، نتخذ عددا من الخطوات".
وأوضح: "باشرت فرقنا تعليق إمكانية جني عائدات على يوتيوب بالنسبة لبعض الشبكات منها شبكات آر تي على الصعيد العالمي"، في إشارة إلى شبكة التليفزيون الممولة من الحكومة الروسية.
وكانت فيسبوك أعلنت الجمعة أنها تحظر على وسائل الإعلام الرسمية الروسية بث إعلانات وجني عائدات من نشاطاتها على منصتها.

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وائل لطفي

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