إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا في الأمم المتحدة

قال يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعتزم دعم قرار يدين روسيا بسبب هجماتها ضد أوكرانيا، خلال جلسة الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وأكد لابيد، خلال اجتماع حكومته، أن إسرائيل تعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا، والذي من المتوقع أن يتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأجرى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عارضًا عليه توسط تل أبيب بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف إطلاق النار.

وأكد بوتين أنه مستعد للتفاوض مع أوكرانيا في بيلاروسيا، بيما لم يعقب على عرض بينيت.

وشنت روسيا، فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية خاصةً ضد أوكرانيا، فيما تمكنت قواتها – حتى الآن – من السيطرة على عدة مواقع عسكرية ومدنية.