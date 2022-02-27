الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تشيد بموقف الهند «المتوازن» من النزاع في أوكرانيا

النزاع في أوكرانيا
النزاع في أوكرانيا

أشادت روسيا بموقف الهند "المستقل والمتوازن" إزاء الأزمة المندلعة في أوكرانيا بعدما امتنعت نيودلهي عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يستنكر "عدوان" موسكو ضد كييف.


والجمعة امتنعت الهند ومعها الصين والإمارات عن التصويت على قرار للمجلس، في خطوة متوافقة مع التوازن الدقيق الذي تسعى نيودلهي إلى اعتماده في علاقاتها مع موسكو والحلفاء الغربيين.
ورحّبت السفارة الروسية في الهند بموقف نيودلهي السبت.


وجاء في بيان لها على تويتر أن "استقلالية الهند وموقفها المتوازن خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي هما محل تقدير كبير".


وتابعت السفارة "في إطار شراكتنا الاستراتيجية الخاصة والمميزة، تتعهّد روسيا مواصلة الحوار الوثيق مع الهند بشأن الأوضاع حول أوكرانيا".


وعلى الرغم من أنها أكبر دولة ديموقراطية من حيث التعداد السكاني ومن انضوائها في تكتل "كواد" الذي يضم أيضا أستراليا واليابان والولايات المتحدة، لم تدن نيودلهي صراحة ممارسات موسكو ولم تصف العملية الروسية في أوكرانيا بأنها غزو.


والجمعة استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر "بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا" ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا".
وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص.


وفي حين أعلنت الصين معارضتها فرض عقوبات على روسيا، لم تفسر الهند موقفها بوضوح فيما قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في تغريدة الأحد "نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضيا إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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