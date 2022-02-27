تفاصيل أول إصابة في الحرب على أوكرانيا.. والجالية المصرية: حالتها مستقرة

تواصل القوات الروسية شن هجماتها واجتياحها للأراضي الأوكرانية في اليوم الرابع على التوالي منذ بداية العمليات العسكرية الروسية، إذ شهدت العاصمة الأوكرانية كييف عمليات قصف روسية استهدفت الأحياء السكنية أسفرت عن تلفيات مادية وإصابات بشرية، وذلك بحسب بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، أعلنت الجالية المصرية إصابة أحد الطلاب المصريين في مدينة خاركييف بأوكرانيا نتيجة القصف الروسي، وهى لـ محمد سعد محمد زايد.

"الدستور" ترصد في السطور التالية آخر المستجدات التي طرأت بعد إصابة أحد المصريين بأوكرانيا نتيجة الاجتياح الروسي.

الجالية المصرية: الحالة مستقرة بعد إجراء عملية جراحية

وقال أحمد محمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية، لـ"الدستور" إنه يوجد قصف واشتباكات عنيفة في عدد من المدن الأوكرانية وعلى رأسها العاصمة كييف.

أكد السعيد، أن المواطن المصري محمد سعد حالته مستقرة الآن، إذ تم إدخاله على الفور في إحدى المستشفيات لإسعافه وعلاجه، وذلك بعدما أُصيب بطلقات من قبل إحدى الطائرات الحربية الروسية في خاركييف.

أضاف نائب رئيس الجالية المصرية أنه هناك حالة من التكدس على الحدود؛ بسبب محاولات عبور المصريين وغيرهم من المواطنين العالقين إلى أي من الدول الأخرى منها بولندا، سلوفاكيا، المجر، ورومانيا.

وتابعت اليوم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أعداد المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية فى أماكن الاختباء، والتأكد من سلامة أبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن الأوكرانية، وموقف المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية والبولندية والمجرية والسلوفاكية، حيث اطمأنت على أوضاعهم ووصولهم فى سلام إلى هذه الحدود، مؤكدة عمل قاعدة بيانات ورفعها للجهات المعنية.

من جانبه، قال عاصم أبو الدهب، نائب رئيس الجالية المصرية، لـ"الدستور" إن الوضع يزداد سوءًا في كل من المناطق المركزية والوسطة والشرقية وأيضًا المناطق الجنوبية بأوكرانيا.

وأكد أبو الدهب أن حالة المصاب محمد سعد مستقرة، الآن، بعدما أجرى عملية جراحية، لكن ممنوع عليه التحرك وسيبقى تحت الملاحظة الطبية لضمان سلامته.

أشار نائب رئيس الجالية المصرية إلى أن الناحية الغربية هى الأكثر أمانًا، حتى الآن ويتم تنسيق توافد وعبور الجالية المصرية إلى الدول الآمنة، ومنها رومانيا والتي تسمح بالدخول من خلال 8 منافذ، إضافة إلى عبور المواطنين الأوكران وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

أشارت السفارة المصرية فى بوخارست إلى تقديم تيسيرات للمصريين العابرين عبر الحدود من أوكرانيا فى تسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن، وإتاحة أرقام تواصل مباشر، لحل أى مشكلة تواجه المصريين خلال تحركهم إلى المناطق الآمنة لضمان سلامتهم.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها تلقت أوامر باستئناف الهجوم في جميع الاتجاهات بعد صدور أمر بوقف المفاوضات مع الحكومة الأوكرانية، وقالت الوزارة إن الأوامر بمواصلة الهجوم صدرت بعد تخلى أوكرانيا عن المفاوضات.