«يا أصفر».. ديو «عبدالباسط ومسلم» وأغنية حودة بندق يتنافسان لتصدر التريند (فيديو)

حالة من الجدل أثارها تبادل الاتهامات بين مطربي الأغنية الشعبية “عبد الباسط حمودة” و"مسلم" و"حودة بندق" بسبب أغنية “أصفر” التي طرحها حودة بندق قبل ديو عبد الباسط ومسلم بيوم واحد، مما جعل هناك منافسة قوية بينهم في قائمة الأكثر مشاهدة بين مركزي الثالث والرابع، وتصدر تريند "يوتيوب".

وتشابهت كلمات الديو والأغنية، مما أثار حيرة الجمهور بين الطرفين، واحتل عبد الباسط حمودة ومسلم المركز الثالث بقائمة الأكثر مشاهدة، واقتربت أغنيته على حصد 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

وتقول كلمات أغنية ديو “عبد الباسط ومسلم”:

ظروفي اسواء بايني عليها هتكلم

عايشها في شقة روحي ياعيني مكبوتة

لا باكل لقمة طول الوقت متسمم

ااه ومن الموت بسيب ابوابي مفتوحة

كرامتي تعز على نفسي وبالجامد

ويغور قدامها اي واحد وبعده

هتفرقوني وايه ياعنى ماهوش فارق

وهل وجودكو زودلي رصيد في البنك

بعون الله بطالها لحد ما ابطلها

انا الاسم اللي عاش فيكو بيكهرب

معاكو لحد ماللي نفسة في حاجة يحضرها

وما ادراك ياض من لسعه العقرب

يااصفر شغلك

ياصفر تعبك

بس انا على وضعي

ولا ولا ولا شايفك

..

دلعت شخص وخاني

قلبت معاه بعواجان

هو انت مين في البلد

هات المحبة ياعم

ودعوه يلابسلامة

ياخويا ده الخسران

ماتجيش تقولي سامحني

انا مش حنان الام

صاحبك ياض بسباس

عينو على الالماظ

اللي رقم واحد

ضحك عليه الناس

عمرة ماكلم صح

غشيم وعاشها مداس

اللي قلبي عليه قلبو على ارواح

يااصفر شغلك

ياصفر تعبك

بس انا على وضعي

ولا ولا ولا شايفك

الشغلة دي بتاعتنا واحنا فيها ندوش

سلطان الشن قال بنرد بالبزنس

ولسة عليكو جامد واحنا كدا كدا جامدين

ودي بدايتنا في ٢٠٢٢

بينما احتل حودة بندق المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، متخطيًا الـ2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية حودة بندق:

‎اوعى تدي مقام لحد ملوش مقام

‎العويل اخره يا صاحبي ف الكلام

‎لكن الافعال دي عايزه راجل تمام

‎عمر الكلام ما يجيب عويل شبر لقدام

‎الكل راح ... وقت الكاشات

‎عيشت ف جراح .. والحب مات

‎فين الصحاب .... بتوع زمان

‎دلوقتي ليه .... الكل خان

‎فين الصحاب بتوع زمان

‎دلوقتي الكل خان ٫٫ الكل خان

‎يا اصفر تاعبك يا اصفر شاغلك

‎بس انا علي وضعي ولا ولا ولا شايفك

‎يا اصفر تعابك يا اصفر شاغلك

‎اخرك انا عارفه و هفضل هفضل عمك

‎عاملين اسود .... على مفيش

‎مسمعش صوت ... يا حرافيش

‎هو انت مين ... فكرنى بيك

‎أنا من سنين ... خيرى عليك

‎هو انت مين فكرنى بيك

‎أنا من سنين خيرى عليك خيرى عليك

‎يا اصفر تاعبك يا اصفر شاغلك

‎بس انا علي وضعي ولا ولا ولا شايفك

‎بس انا علي وضعي ولا ولا ولا شايفك

‎اخرك انا عارفه و هفضل هفضل عمك‎ يا اصفر تاعبك يا اصفر شاغلك