«أهلاً رمضان»: حزمة توجيهات من الرئيس للحكومة استعدادًا لشهر الخير

اجتمع الرئيس السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

"متابعة المخزون الاستراتيجي"

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن.

"متابعة استعدادات رمضان"

اطلع الرئيس السيسي، على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان، حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان"، في أرض المعارض في المدة من 24 مارس حتى 2 أبريل، ومن المقرر في إطاره كذلك أن يتم افتتاح 160 شادراً بكافة المحافظات، ومشاركة 2500 فرع من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية، إضافة إلى طرح منتجات "أهلاً رمضان" في 500 فرع من مشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين، وكذا الدفع بعدد 200 قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.

توفير السلع بأسعار ميسرة

ووجه الرئيس بضرورة توفير السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.

المحافظة على استمرارية المخزون

ووجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصة المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن، كما وجه باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.