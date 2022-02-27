الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مستثمر أجنبي لبحث فرص الاستثمار

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، رجل الأعمال Zanetti massino، من دولة إيطاليا فور وصوله محافظة بورسعيد، على متن أحد السفن السياحية.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رجل الأعمال لمدينة بورسعيد، متمنيا له زيارة سعيدة على أرض بورسعيد، ووجه محافظ بورسعيد الدعوة لرجل الأعمال للاستثمار بمحافظة بورسعيد في المجالات السياحية والصناعية، لاسيما بانه يمتلك كبري الشركات والعلامات التجارية العالمية، مستعرضا مقومات ومميزات مدينة بورسعيد والطفرة التي تشهدها حاليا والتي جعلتها مؤهلة لاستقبال المستثمرين من كافة الأنحاء.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظ بورسعيد المتواصلة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات في المجالات الصناعية والسياحية بما يعود على مدينة بورسعيد وأبناءها بالخير والرخاء.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
سياح قامة مشروعات إيطاليا عالمية زيارة سفن مشروع عرض الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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