الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 54 مليون دولار

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 54 مليون دولار؛ لمساعدة المتضررين من العملية العسكرية الروسية.

وقال بلينكن، في بيانٍ أوردته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: "إن المبلغ سيقدم إلى منظمات العمل الإنساني الدولية لتوفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية للأوكرانيين، كما سيساعد في توحيد العائلات التي فرقها الهجوم الروسي".

وأشاد الوزير الأمريكي باستضافة الدول المجاورة للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن واشنطن تدعم مجهودات هذه الدول دبلوماسيًا لإبقاء حدودها مفتوحة ومساعدة أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، المجتمع الدولي للاستجابة إلى احتياجات اللاجئين الأوكرانيين بطريقة تتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية والالتزام المشترك بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بما يقرب من 405 ملايين دولار منذ عام 2014.

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